Kaolack : la prévalence de l’hépatite B est à plus de 10% (médecin)

La prévalence de l’hépatite B, est à plus de 10%, dans le bassin arachidier (centre), a indiqué, le secrétaire général du cadre de concertation, de coordination et d’actions, de plaidoyer de la société civile pour la santé au Sénégal (3 Cap-Santé), Karim Diop.



« En ce mois d’avril, nous étions dans le bassin arachidier, où la prévalence de l’hépatite B est à plus de 10%’’, a-t-il déclaré. DOcteur Diop en a fait la révélation, samedi, à Dakar, lors d’ un panel organisé, dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril dernier sous le thème « Notre santé, nos droits ».



Les dépistages menés ont montré que l’hépatite B affecte beaucoup de jeunes leur causant la cirrhose, une inflammation chronique du foie qui détruit les cellules hépatiques. Malheureusement, si vous allez à Kaolack, vous verrez qu’au niveau des hospitalisations en interne, il y a beaucoup de jeunes qui présentent des cirrhoses, c’est-à-dire des cancers du foie », a déploré le docteur Diop sur l'Aps.



Il a plaidé pour la « mise en œuvre d’un programme ardu de dépistage, de prévention et de vaccination des enfants à la naissance contre l’hépatite B ».