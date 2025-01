Kaolack : une association invite le gouvernement à apporter une « assistance psychologique » à la famille qui a perdu 7 de membre dans un accident le jeudi

L’Association pour le développement du village de Ndiayène Momath (ADN) invite les pouvoirs publics à apporter » une assistance psychologique » aux familles des victimes de l’accident mortel survenu, jeudi, dans le département de Nioro du Rip, faisant sept morts sur le coup et quatre blessés graves.



Une autre victime a fini par succomber, portant le bilan à huit décès. Sept parmi les huit personnes décédées de même que trois blessés provenaient de la même famille, informe l’Association pour le développement du village Ndiayène Momath.



« Au nom de l’Association pour le développement de Ndiayène Momath (ADN), (…) nous transmettons ce message aux ministères en charge des Transports, de la Famille et des Solidarités, à l’Agence nationale des pupilles de la nation et toutes autres bonnes volontés pour une assistance psychologique et toutes autres formes de soutien à l’endroit de la famille des victimes », peut-on lire dans une note parvenue, vendredi, à l’APS.



« Toute forme de soutien et d’assistance à cette famille décimée venant des autorités et de toute autre bonne volonté sera la bienvenue », souligne le texte.



Il note que les victimes de l’accident ont laissé derrière elles, « plusieurs enfants et des charges sociales très importantes ».

Les défunts seront inhumés, vendredi, à Ndiayène Momath.