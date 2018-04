Keïta Diao Baldé revient sur son différend avec Aliou Cissé : "c'était un acte irréfléchi"

Le sociétaire de Monaco, Keita Balde Diao a évoqué dans l’émission "Les Maîtres du jeu" sur la TFM, son différend avec Aliou Cisse lors des éliminatoires du Mondial 2018. Un différend né lors de la rencontre entre Cap-Vert et le Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018.

Le joueur avait été remplacé à la 78ème minute par le coach Aliou Cissé mais, Baldé Keita a voulu refuser de sortir pendant un moment avant d’accepter de sortir finalement. Un geste que beaucoup d’observateurs ont jugé irrespectueux envers son coach.



Mais, selon Keita Baldé cette réaction était instinctive et était motivée par son envie de jouer. « Aucun joueur n’aime se faire remplacer. Quand tu es joueur de foot, tu veux tout donner. C’était une réaction irréfléchie, quand on est dans le bain on ne réfléchit pas énormément », a-t-il justifié.



L’attaquant sénégalais souligne avoir « discuté avec les membres de l’équipe nationale » pour éclaircir les choses. Il considère ainsi « ne pas être seul joueur dans cette équipe ».

Absent face à l’Afrique du Sud, Diao Baldé Keïta a révélé « avoir été blessé au genou gauche ». Il a ainsi dit à Aliou Cissé « de choisir un autre joueur » puisqu'il n'était pas à 100%.



Avec wiwsport.com