Kolda: deux agents de sécurité de proximité ( Asp ) arrêtés pour trafic de drogue

Deux Agents de sécurité de proximité (Asp), Yaya Diatta et Ousseynou Diallo, ont été arrêtés pour trafic de drogue à Kolda où ils étaient en service.



Le journal "Enquête" informe que l'arrestation des deux Asp a eu lieu dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juillet dernier.



60 paquets de drogue ont été découverts sur Yaya Diatta. Quant à son collègue Ousseynou Diallo, il détenait également un autre paquet. Les deux mis en cause ont été déférés mercredi au parquet pour détention et cession de drogue... En attendant d'être édifiés sur le sort le 7 août.