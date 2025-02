Kolda : un marabout et son fils perdent la vie dans un accident en revenant d'une ziarra

Un accident routier a endeuillé la région de Kolda dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février. Oustaz Aliou Sow, enseignant en arabe à l'école Sinthiang Samba Coulibaly, et son fils Moutarou Sow, âgé de 7 ans, ont perdu la vie dans un violent accident sur l’axe Diaobé-Kolda, sur la Route Nationale 6 (RN6).



Les victimes revenaient de la ziarra annuelle de Médinatoul Houda, organisée jeudi dernier, informe L'Observateur. Le drame s’est produit alors que leur véhicule tentait de doubler un gros porteur transportant une importante cargaison de sacs d’arachide.



Selon M. Baldé, témoin de la scène et conducteur d’un autre véhicule, "le choc a été d’une violence extrême." Il affirme dans les colonnes de L'Observateur avoir entendu les cris déchirants du grand frère de Moutarou Sow, qui hurlait que son petit frère était mort sur le coup.



Le jeune Moutarou Sow a succombé immédiatement à l’impact. Son père, Oustaz Aliou Sow, grièvement blessé, a été évacué en urgence à l’hôpital régional de Kolda, où il a malheureusement rendu l’âme des suites de blessures causées par les éclats de vitres brisées.



En plus de ces deux décès tragiques, plusieurs autres passagers ont été blessés et pris en charge par les services d’urgence de l’hôpital régional de Kolda.