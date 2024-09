Kolda : une jeune femme meurt foudroyée, deux autres personnes grièvement blessées

Dans la nuit de mercredi, R. Seydi, une jeune femme d'une vingtaine d'années, a perdu la vie après avoir été foudroyée alors qu'elle se baignait sous la pluie. Le drame s’est produit dans la localité de Sibikaranto, dans la commune de Tankanto-Escale, située dans le département de Kolda



Selon des informations, la victime venait de se marier et devait rejoindre sa belle-famille. L’accident n’a pas fait qu’une seule victime. Une autre femme et son bébé, également touchés par la foudre, ont été grièvement blessés. Ils ont été rapidement transportés à l'hôpital régional de Kolda, où ils reçoivent actuellement des soins intensifs.



Cet événement tragique s’inscrit dans un contexte de pluies intenses qui frappent la région de Kolda ces derniers jours. Les précipitations ont causé de nombreux dégâts matériels dans le quartier Sinthiang Idrissa, où plusieurs habitations, murs de clôture et puits se sont effondrés, aggravant la situation pour les habitants.