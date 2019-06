Krépin Diatta: « Sadio Mané ma référence et Iniesta mon préféré »

Le marqueur du plus beau but de la rencontre Sénégal vs Tanzanie en Coupe d’Afrique des nations, Krépin Diatta, originaire, de Ziguinchor, au Sud du Sénégal, a révélé ses ambitions de grandeur, dans un entretien avec « L’Observateur ».



« J’ai débuté à Santiaba de Ziguinchor, puis avec l’équipe nationale U17. Ensuite j’ai fait deux ans et demi à Dakar (au centre de formation Oslo Fc), avant de rejoindre les U20 et la Norvège. Je ne veux pas lever le pied. Je veux respecter mon tableau de marche », a dit Krépin.



« Pourquoi pas suivre les pas de Sadio Mané ! Iniesta était mon footballeur préféré, mais Sadio Mané, joueur de classe mondiale est ma référence actuellement. Tout jeune footballeur rêve d’une carrière internationale, mais que les choses se fassent normalement. Je suis un ambassadeur au service de sa nation », a-t-il ajouté.