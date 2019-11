L’abandon de véhicule à une personne non titulaire de permis est un délit passible de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 fcfa, a rappelé Me Bamba Cissé.



L'avocat a appelé à ne pas laisser conduire les véhicules par un mécanicien ou par toute autre personne sans s’assurer qu’il a un permis. Un fait très fréquent au Sénégal.



"Il importe peu qu’il se soit produit ou non un accident, le simple fait de laisser le véhicule à sa conduite est un délit, indépendamment du résultat encouru. Seuls sont exemptés les auto-écoles", précise-t-il.