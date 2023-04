L’influence négative de la politique sur l’éducation au menu d'un panel initié par la Cosydep

Le secteur de l'éducation et de la formation sénégalais est souvent affecté par la politique. En effet, les événements politico-judiciaires du mois de mars 2023, ont eu des grandes répercussions (grèves…), dans l'espace scolaire et universitaire, à trois mois des examens de fin d'année. Ces perturbations n’ont pas manqué d’être ressenties dans l'espace éducatif, à travers des manifestations, des arrestations d'élèves et d'enseignants et enfin, l'anticipation des vacances de fin de semestre.



Au vue de cette situation, la Cosydep, a décidé d'adapter sa traditionnelle campagne « Nos vacances pour l'école ». Ce, dans le but de mieux cerner les relations entre d'une part politique et syndicat, et d'autre part éducation et élections politiques. D’après Cheikh Mbow, directeur exécutif de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) les conséquences énormes.« Le poids de ces influences est tellement pesant qu'il se traduit souvent par un assujettissement de l'espace scolaire aux événements politiques.



Outre la perturbation du fonctionnement de l'institution scolaire, il arrive que l'implication des acteurs de l'éducation dans la vie politique ainsi que la sollicitation des apprenants dans le jeu politique créent des situations particulières, favorables ou défavorables à l'accomplissement des missions de l'institution scolaire. « L'histoire du Sénégal montre que les contestations politiques et les revendications syndicales sont souvent amplifiées par l'espace scolaire et universitaire, à travers des manifestations de diverses formes », a-t-il déploré.



À l’en croire, plusieurs études, ont souligné que les revendications récurrentes des syndicats d'enseignants ou des élèves éclatent presque toujours lorsque la vie politique est agitée ou quand se préparent des élections. « Ces régularités sont à l'origine de jugements, caractérisant les mouvements des syndicats et des élèves, comme étant les résultats de manipulations imputables aux acteurs politiques. Lorsque le milieu scolaire et universitaire est perturbé, certains parlent de politisation accrue des associations d'apprenants ou des syndicats d'enseignants », a affirmé M. Mbow.



Ainsi, cette rencontre est tenue dans le but d’examiner en profondeur les rapports entre syndicats d'enseignants et politique mais aussi entre élections politiques et perturbations du secteur de l'éducation. « Le milieu de l’éducation est souvent perturbé lorsqu’il y’a des élections. Un tel examen doit être à la fois diachronique et synchronique, un double mouvement par lequel la réflexion intègre les leçons de l'histoire en les mettant en relation avec le contexte actuel. », a souligné le directeur exécutif de la Cosydep.



Lors du panel, les attitudes et les dispositions à prendre pour assurer la stabilité du secteur de l’éducation en perspectives des prochaines élections politiques ont été déterminées. En plus de cela, les rapports les rapports entre élections politiques et secteur de l'éducation, de l’année 2000 à maintenant ont été analysés.



Les conclusions du panel, constituées de recommandations, seront synthétisées dans un rapport qui sera diffusé auprès des acteurs et des institutions.