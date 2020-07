LOSC : Renato Sanches, Ikoné et Bamba positifs au coronavirus

« Continuons à nous comporter comme nous le faisons et nous allons confiner à nouveau et ce sera le grand bordel »

Lille était privé ce samedi soir à Mouscron de sept joueurs (Maignan, Id. Ouattara, R Sanches, Bamba, Yazici, T. Weah, Ikoné). L'entraîneur Christophe Galtier vient de révéler que trois d'entre eux ont été rattrapés par le Covid-19 contractée lors de la semaine de repos des Dogues entre le 6 et le 13 juillet.« Renato (le premier qui a connu des symptômes) est au Portugal. Il doit subir deux tests négatifs pour avoir l'autorisation de voyager, a précisé le technicien. Quant aux deux Jonathan (Bamba et Ikoné), ils sont en France et ils vont reprendre rapidement avec l'effectif, probablement ce lundi (mais sans test). »À l'issue de son premier match amical à huis clos (2-1 à Mouscron), l'entraîneur a également poussé un coup de gueule en réponse à une question sur le contexte sanitaire. « Continuons à nous comporter comme nous le faisons et nous allons confiner à nouveau et ce sera le grand bordel, a-t-il déploré. C'est à l'État de prendre des mesures. J'ai passé huit jours dans le sud et ce que j'ai vu... Chez nous, il ne faut pas inciter mais interdire. Sinon, on ne pourra pas éviter une deuxième vague. Je ne suis qu'un entraîneur mais je suis attentivement ce qui se passe dans mon pays. Si une deuxième vague arrive, ça va être compliqué pour tout le monde. Il faut être plus ferme et en appeler à la responsabilité individuelle. J'ai vu qu'il y avait du monde en Bretagne et que chez nous, dans le Nord, il y avait recrudescence des cas. J'aimerais que chacun soit responsable pour, non pas que l'on puisse reprendre une vie normale, mais au moins une activité professionnelle. »La semaine prochaine, selon le protocole envoyé récemment par la LFP, les Lillois qui disputent une rencontre amicale à Bruges samedi, n'auront pas accès à leur vestiaire ou leurs douches au Domaine de Luchin, ni l'autorisation de prendre des repas collectifs.