La Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et une partie des musulmans du Sénégal célèbrent l'Aïd el fitr vendredi

Le croissant lunaire a été aperçu ce jeudi soir dans plusieurs et dans différents pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Mali. Au pays des hommes intègres, l’Aid El Fitr sera célébrée le vendredi 21 avril. Car la lune a été aperçue dans plusieurs localités Fada, Ouahigouya et Nouna.



C'est le même cas en Côte d'Ivoire. Les principales associations regroupant des chefs religieux du pays ont annoncé que le croissant lunaire a été aperçu à Bondoukou et Attecoubé.



Au Mali, le Ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission Nationale d'Observation de la Lune, informe la Communauté musulmane que le Croissant Lunaire a été aperçu ce jeudi 20 avril 2023 dans plusieurs localités du pays, notamment: Tombouctou, Sikasso, et Bankass.



En conséquence, la fête de Korité débute au Mali le vendredi 21 avril 2023, jour consacré fête de L'Aide El fitr, sur toute l'étendue du territoire national.



Une partie des musulmans du Sénégal, à savoir la Coordination des musulmans du Sénégal célèbre la fête demain vendredi.