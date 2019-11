La France annonce 65 millions d'euros d'aides à la RDC

Paris va accompagner le travail de modernisation et de transformation entrepris par Félix Tshisekedi, a annoncé Emmanuel Macron. La France va d’abord aider le pays à lutter contre les groupes armés, notamment à l’Est. La coopération se fera en matière de renseignement, mais elle sera aussi militaire. Paris entend également mener une action diplomatique dans le cadre des Nations unies, pour sanctionner les leaders de ces groupes. Sur ce volet sécuritaire, Emmanuel Macron a dit souhaiter que tous les pays de la région s’engagent au côté du président congolais, et en particulier le Rwanda et l’Ouganda.



La France va également apporter son aide en matière d’éducation. Vingt-trois millions seront débloqués pour accompagner le projet de gratuité de l’éducation. Paris s’investira en priorité sur la formation des maîtres. La France continuera également à soutenir le pays sur les questions de santé. « La stabilisation, la reconstruction du système de santé dans toutes les régions aux côtés du président Tshisekedi est un point pour nous très important », a déclaré Emmanuel Macron. Le président français a assuré que la France multiplierait les actions concrètes dans de nombreux autres domaines tels que l’agriculture, l’environnement ou encore la francophonie.



Le président Tshisekedi s’est de son côté félicité de voir que la France « revienne en pointe dans tous ces domaines ». Le président congolais reviendra dans l’Hexagone en juin prochain pour le sommet Afrique-France. Emmanuel Macron a quant à lui répondu favorablement à l’invitation de Félix Tshisekedi. Il se rendra ainsi en RDC l’an prochain.