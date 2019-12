La Juve, sur le point d'enrôler Haaland

Alors que des clubs comme Leipzig ou Manchester United semblaient proche de recruter le Norvégien, 'TuttoSport' affirme ce mardi que la Juventus serait sur le point d'enrôler Erling Haaland.



Il est la grande révélation de ces derniers mois. Erling Haaland est suivi par tous les cadors européens.



Ses grandes performances lors du Mondial U20 et en ce début de saison avec Salzbourg, en Bundesliga autrichienne et surtout en Ligue des Champions ont fait de lui un des joueurs les plus désirés lors du mercato hivernal.



Leizpig et Manchester United étaient très intéressés par le Norvégien, mais aujourd'hui, tout laisse à penser que sa prochaine destination sera l'Italie.



Selon 'Tuttsport', la Juventus serait sur le point de recruter le jeune attaquant de 19 ans. Le média italien, proche du club turinois, affirme que l'accord entre les deux clubs serait tout proche.



Le prix du transfert, selon le journal, serait de 30 millions d'euros, assortis de plusieurs bonus : prime à la signature, commission pour son agent Mino Raiola...



De plus, 'Tuttosport' indique qu'Erling Haaland pourrait débarquer à Turin dès le mois de janvier 2020. Si l'information venait à se confirmer, la Juve de Cristiano frapperait un gros coup sur le marché des transferts et pourrait former une attaque impressionnante avec CR7, Dybala ou encore Higuaín.