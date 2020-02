La Section Synpics de la Rts applaudit le remplacement du DRH et promet que le combat va continuer

Le Directeur général de la RTS accède ainsi à l’exigence de son personnel. La Section Synpics de la Rts a obtenu gain de cause suite à son combat de mettre fin aux fonctions du Directeur des Ressources Humaines (DRH). En effet, le personnel de l'entreprise avait manifesté devant ses locaux, où un ultimatum a été donné au Directeur Général de la RTS de mettre fin aux fonctions d’Alioune Thiam.



« Le Directeur général nous a reçu aujourd’hui, pour nous annoncer qu’il a mis fin aux fonctions d'Aliou Thiam. Le Dg accède ainsi à l’exigence du personnel de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS), à savoir le départ du DRH Aliou Thiam », a indiqué Abibou Mbaye leur porte-parole du jour.



Selon lui, ce départ participe à l’apaisement du climat social de la structure. Il précise que le combat continue pour que rien ne soit comme avant. « Nous n’accepterons plus les deux poids deux mesures qui ont servi de mode de gestion de l’ancien DRH. Un autre par intérimaire a été nommé en la personne de Michels Diouf Directeur de la radio. Le Directeur général annonce la nomination prochaine d’un nouveau d’DRH », martèle M. Mbaye.



Toutefois, il invite le nouveau DRH qui sera nommé à être à l’écoute du personnel et qu’il apporte des solutions laissées en suspend par son prédécesseur.