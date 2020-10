La dédicace dans laquelle Claude Onesta comparaît Didier Dinart à un « esclave »

Il s'agit manifestement d'une référence au titre du livre, mais aux relents racistes, ou pour le moins très indélicats vis-à-vis d'un ancien joueur d'origine antillaise. Originaire de Guadeloupe, Dinart était l'un des piliers de la génération des « Experts » qui a remporté deux médailles d'or olympiques, deux titres de champion du monde et deux de champion d'Europe entre 2006 et 2012, sous la direction d'Onesta. À sa retraite de joueur, à l'été 2013, Dinart avait rejoint le staff des Bleus en tant qu'adjoint. Il avait succédé à Onesta lorsque ce dernier s'était retiré, à l'automne 2016.



Un an plus tard, Claude Onesta rejoignait les services du ministère des Sports en tant que chargé de la performance des athlètes aux JO de Paris, avant de rejoindre l'Agence nationale du sport à sa création en 2019. Didier Dinart est resté sélectionneur des Bleus jusqu'en janvier dernier, remportant un titre de champion du monde (2017) et deux médailles de bronze (Euro 2018, Mondial 2019) avant d'être destitué après le fiasco de l'Euro 2020 (élimination au premier tour).



Onesta se dit atterré

Joint au téléphone par L'Équipe, Claude Onesta a réagi, atterré qu'on puisse l'accuser de racisme : « Le serpent de mer est ressorti. C'est quelque chose qui était dans une sphère privée, entre lui et moi, et qui aurait dû y rester. Mon livre s'appelle Le règne des affranchis. C'était une référence au titre. L'idée étant que quand on libère les joueurs, on libère des esclaves, ils peuvent dominer le monde. On parle de quelqu'un à qui j'ai donné les clés de l'équipe de France, que j'ai installé à la place de sélectionneur. Si j'avais eu la moindre animosité ou des sentiments racistes à son égard... »



Néanmoins, dans le contexte du mouvement Black Lives Matter, cette affaire risque d'entacher sévèrement l'image qu'Onesta s'était bâtie de par son palmarès unique, son charisme et un discours parfaitement maîtrisé sur le management des hommes. Elle va sans doute aussi ébranler le handball français et particulièrement sa Fédération, en pleine campagne pour l'élection du futur président de la FFHB, un timing qui soulève de nombreuses questions.