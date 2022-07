La partition des denrées dans la "Tabascrise" : Les ménages déboussolés par les hausses effrénées

Dans les marchés, la situation est explosive. Tous les produits de première nécessité ont connu un renchérissement très important. En effet, le kilo d’oignon qui coûtait 300 FCFA est vendu depuis quelques jours à 600 FCFA, la pomme terre est de 600 FCFA le kilo. Le package ail, piment, poivre qui coûtait 1000 FCFA a chuté au niveau du poids. Les sachets ne contiennent presque plus rien. Cela ne fait plus l’affaire des ménages. Et d’ici la Tabaski, la situation risque de devenir pire. Au Sénégal, la fête d’Aïd el-Kébir semble rimer avec augmentation des prix.



Au marché Castor. 9h 36mn tapantes. Les lieux grouillent de monde. Un méli-mélo indescriptible s’y règne. Entre les marchandages, les colporteurs qui hèlent les clients pour se frayer du chemin, les vendeurs de sachets et les petites disputes occasionnelles, impossible de garder ses nerfs intacts. Pire, les vendeurs de condiments debout devant leurs étales font du bruit avec des mains pour attirer les clients. Tandis que des camions poubelles et des clandos créent des embouteillages et bloquent la circulation. Cette ambiance électrique est surchauffée par les prix qui flambent.



Habillé d’un survêtement rouge et d’un pantalon beige, Ousmane Baldé appelé affectueusement «Oussou bb» par ses clients tient une boutique de ravitaillement dans le marché à quelques rues du marché aux poissons. Interpellé sur la situation du marché à l’approche des fêtes, il révèle que tout a augmenté.



«En ce moment, tout est cher. Tout a augmenté. En tant que grossiste, j’achète auprès de mes fournisseurs. S’ils augmentent les prix, je suis obligé de répercuter cette augmentation pour m’en sortir. À vrai dire, je ne comprends pas cette subite augmentation. On ne nous a rien expliqué mais comme depuis quelques temps, on est habitué à des prix qui valsent, on s’adapte», explique le jeune âgé de la trentaine.



Plus loin, les marchands ambulants brandissent des couteaux, des ustensiles de grillade, de barbecue et autres instruments indispensables au sacrifice et à la préparation du mouton. Pendant ce temps, un torchon a la main, Aminata Fall chasse les mouches qui survolent son étale de condiments. Rangés de manière harmonieuse pour faire ressortir leurs fraîcheurs, ils sont intouchables. En effet, la vendeuse déclare que « le kilo de tomate qui coûtait 1000 francs est à 1200 francs, le kilo d’oignon se vend maintenant à 600 francs au lieu de 300 francs tandis que le sac coûte 9 500 FCFA. De son côté, le sac de pomme de terre est à 10 500, le kilo à 600 francs. Les prix ont subitement augmenté sans raison. On achetait il y a peu de temps à 4 mille puis à 7 mille le sac de pomme de terre et maintenant, c’est à 9 mille, on ne comprend pas », explique-t-elle.