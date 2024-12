La plateforme F24 revient sur le devant de la scène, une conférence de presse prévue pour demain

"Revoilà les Forces Vives de la Nation", s'exclame Les Échos, soulignant le retour de cette plateforme qui avait jusque-là disparu des radars médiatiques. Selon le quotidien, la plateforme tiendra une conférence de presse ce mercredi 18 décembre.



Lancée le 16 avril 2023, cette plateforme réunit plus d'une centaine d’organisations, comprenant des partis politiques de l’opposition sénégalaise, des acteurs de la société civile, des syndicats et des personnalités indépendantes. Elle s'était formée pour s’opposer à la candidature de Macky Sall à un troisième mandat, qu’elle considère comme « illégal et illégitime ».



Au moment de sa création, les membres de la plateforme avaient également exigé la libération des détenus politiques, la levée des interdictions de manifestations et la mise en place de conditions propices à une élection présidentielle en 2024 « apaisée, inclusive et transparente ».