Interdictions de quitter le territoire : « le gouvernement doit respecter la loi. S’ il ne le fait pas, il est alors dans l'arbitraire», Guy Marius Sagna

Suites aux interdictions répétitives de sortie du territoire à l’encontre de Mansour Faye, maire de Saint-Louis dont la toute dernière date seulement du 10 avril dernier, malgré le fait que la justice lui permet de voyager en toute liberté. Guy Marius Sagna, député et membre de la mouvance présidentielle, a fait un post ce dimanche pour donner son avis sur la situation.



Dans son texte le parlementaire bien qu’il dit être d’accord pour l’interdiction de sortir du territoire concernant certains personnalités de l’ancien régime, il a par ailleurs fustigé la façon dont le gouvernement s’y prend, allant même jusqu’à évoquer « l’arbitraire » dans la processus utilisé par les autorités sur ces cas.



In extenso la publication



1- Mon avis est que tous ceux qui ont géré l'argent des sénégalais et dont la gestion fait l'objet d'une enquête, doivent être interdits de sortir du territoire sénégalais dans un contexte où certains ont pris la fuite.

2- Mais cette interdiction de sortie du territoire sénégalais doit respecter le droit notamment par la notification à l'intéressé de son interdiction de sortir du Sénégal.

3- Je ne suis pas d'accord que le gouvernement viole la loi jusqu'à ce qu'un citoyen saisisse la justice pour le respect de la loi.

4- Quand le citoyen saisit la justice et que la justice - sans surprise - ordonne au gouvernement de notifier à l'intéressé son interdiction de sortie du territoire du Sénégal, le gouvernement doit respecter la décision du juge des référés. Si le gouvernement ne le fait pas, sur cette question, il est alors dans l'arbitraire.

4- De par sa jurisprudence constante, la Cour de Justice de la CEDEAO a toujours jugé que les restrictions imposées au droit de chaque citoyen de la communauté d’aller et venir librement doivent reposer sur une base légale.

Sa méconnaissance constitue ainsi une violation du droit à la liberté d’aller et venir.

L'ordonnance rendue par la Cour suprême du Sénégal, en faveur de Mansour FAYE, se situe sur le même registre.

5- Le propre des droits, c'est d'être appliqués scrupuleusement même pour ceux qui les auraient violés allègrement ou sans scrupule.

6- sur ce genre de questions, nous assistons à ce que Schumpeter appelait du "gaspillage de l'énergie gouvernementale"