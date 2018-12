La première réaction de Ngaaka Blindé après sa relaxe : "la gratitude nous donne une..."

Le rappeur Ngaaka Blindé, relaxé jeudi 27 décembre 2018, par le juge du tribunal Correctionnel, a réagi pour la première fois sur sa page Facebook. Dans un message teinté de philosophie, il a accepté ce qui lui est arrivé et fait une fixation sur son avenir, avant de remercier tous ceux qui l'ont aidé à recouvrer sa liberté.



"La gratitude nous dévoile l'abondance de la vie. Elle donne un sens à notre passé, apaise notre présent et nous donne une vision pour l'avenir." Al Hamdou Lilah Ngaaka Blindé purement et simplement relâché ce 27 Décembre 2018. Merci encore pour tout vos soutiens, à tout ceux qui de prêt ou de loin ont suivi à fond le dossier🙏🏽 La carrière continue"