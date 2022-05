La presse anglaise dévastée après la terrible élimination de City, le Real de Benzema célébré partout en Europe

Chaos à Manchester City



A l'instar du PSG et de Chelsea, Manchester City a dû faire de sacrés cauchemars après cette double confrontation contre le Real Madrid. Comment les hommes de Pep Guardiola, après avoir dominé durant les deux rencontres, ont pu laisser filer la qualification ? Il n'y a tout simplement pas d'explication rationnelle à cela et ça fait partie de la beauté de ce sport. Toute l'Angleterre est sous le choc après cette élimination. Le Manchester Evening News placarde sur sa Une la mine déconfite des Citizens. «Vraiment malade», avec le nom du bourreau dans le texte. Pour The Times, c'était une «embuscade à Madrid». Le Daily Telegraph parle de «folie», alors que le Daily Mirror trouve la force de faire dans le jeu de mots en mettant à l'honneur Karim Benzema pour évoquer un «accident de voiture». Pour résumer le sentiment qui règne actuellement à Manchester City, The Guardian parle tout simplement de «chaos». Difficile de se remettre d'une telle désillusion et pourtant il va falloir. Les Skyblues ont toujours un titre de championnat d'Angleterre à aller chercher.





Manchester City - Real Madrid, un match légendaire



Cette double confrontation entre le Real Madrid et Manchester City est déjà rentrée dans la légende de Ligue des Champions. Après un match fou à l'aller qui a vu les deux équipes se quitter sur un spectaculaire 4-3, le scénario de ce match retour donne encore un peu plus de folie à cette opposition qui promet d'être électrique dans le futur. La presse européenne s'est délectée du spectacle proposé par ces deux formations à l'instar de L'Equipe qui s'amuse en titrant, «surréaliste». La Dernière Heure parle d'un «Real miraculé». Au Portugal, A Bola réutilise le terme «miracle» qui a été banalisé par ce Real. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est «irréel», tout dans le jeu de mots. On a déjà hâte d'être au 28 mai prochain pour vivre la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool.



Karim Benzema en mode Ballon d'Or



Si l'exploit du Real Madrid est bien évidemment mis en avant par toute la presse sportive, un homme reçoit les louanges de toute l'Europe. C'est bien évidemment Karim Benzema. Auteur d'un doublé à l'aller, le Français a de nouveau porté son équipe avec une passe décisive et le but de la qualification. Pour Le Parisien, «rien n'arrête le Real de Benzema». Les adjectifs manquent pour résumer la saison monstrueuse du Français. Au sommet de son art, Karim Benzema est le grand artisan de ce parcours d'ores et déjà historique du Real. Plus que jamais, KB9 s'impose comme l'un des grand favoris pour le Ballon d'or.