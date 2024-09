Lat Diop poursuit Ibrahima Dieng et le journaliste Mbaye Sène pour "diffamation" et réclame 1 Milliard de FCFA

Lat Diop a engagé une procédure judiciaire contre Ibrahima Dieng, réclamant la somme de 1 000 000 000 F CFA en dédommagement pour des accusations qu'il estime diffamatoires, selon "Les Echos". Cette action fait suite aux "graves" allégations de l'ancien Directeur général de Guédiawaye Football Club concernant une valise qui aurait contenu 1 milliard et que Lat Diop aurait voulu lui confier.



À en croire le journal, Lat Diop a délivré une citation directe à M. Dieng, au journaliste de DSport Mbaye Sène, ainsi qu'à d'autres, pour des faits de "diffamation et de complicité". L'affaire, examinée hier mercredi devant le tribunal correctionnel de Dakar, a été reportée au 23 octobre prochain pour le paiement de la consignation fixée à 50 000 F CFA.



Le conflit entre Lat Diop et Ibrahima Dieng est loin d'être résolu. Lors de sa déclaration publique, Ibrahima Dieng avait évoqué « une valise qui aurait contenu 1 milliard », ce qui a conduit Lat Diop à agir en justice. Dans cette affaire, se trouvent également le journaliste de DSport TV, Mbaye Sène, ainsi que Babacar Gning. Le dossier, abordé hier, mercredi 25 septembre 2024, a été renvoyé au 23 octobre pour le paiement de la consignation, rapporte le quotidien "Les Echos".



Pour rappel, cette action en justice a été initiée à la suite des propos "virulents" d'Ibrahima Dieng à l'encontre de Lat Diop. Selon la partie civile, lors d'une conférence de presse et dans une émission sur DSport TV, Ibrahima Dieng avait proféré des insultes à son égard. Il a affirmé : « je veux que le public sache entre Lat Diop et moi, qui est le voleur. Entre Monsieur Lat Diop et moi, c'est le voleur qui crie au voleur. Lat Diop, c'est toi le menteur. C'est toi le voleur ».



Dans ses "révélations", Ibrahima Dieng avait affirmé qu'entre mai et juin, alors que le pays était secoué par des manifestations politiques violentes, Lat Diop l'avait contacté pour lui confier une valise contenant 1 milliard et poussière. Il ajoutait que le ministre lui aurait indiqué que cette somme était destinée à la construction d'un centre à Mbour 4. De plus, l'ex-directeur général de Guédiawaye Football Club accusait Lat Diop d'avoir fait disparaître en trois mois un budget d'un an et d'avoir amené des insultants à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, avec des primes évaluées à des dizaines de millions de F CFA.



Ces déclarations ont poussé Lat Diop à porter l'affaire en justice. Il considère que ces accusations portent atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation, tant en tant qu'homme qu'en tant qu'ancien directeur général de la Lonase et ancien ministre des Sports, a rapporté le journal.