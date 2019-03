Le FC Barcelone donne 1 mois à Philippe Coutinho pour convaincre

Un mois pour tout changer

Le FC Barcelone n’est pas toujours auréolé de succès dans ses choix mercato. S’il a su doubler la concurrence pour Frenkie de Jong, il a aussi connu des déceptions sur le marché des transferts. On pense bien sûr à Philippe Coutinho, plus chère recrue de l’histoire du club catalan, qui a déboursé 120 M€ + 40 M€ de bonus au coeur du mercato hivernal 2018. L’objectif était clair : il fallait arracher la pépite brésilienne de Liverpool, qui traversait une excellente période, pour succéder à Andres Iniesta, qui allait partir au Japon à l’issue de la saison 2017-2018.Mais rien ne se passe comme prévu pour le joueur de 26 ans, qui peine à trouver une place régulière dans le onze de départ aligné par Ernesto Valverde. Que ce soit au milieu ou parfois dans un rôle plus offensif, il ne convainc pas. Ousmane Dembélé lui est préféré en attaquant, tout comme Arthur peut l’être dans l’entrejeu. Résultat, celui qui aurait dû devenir le dépositaire du jeu blaugrana se pose désormais des questions sur son avenir.Comme le révèle Sport, journal espagnol pro-Barça, une réunion est prévue entre la direction du club et les représentants du joueur pour évoquer l’avenir de Coutinho. L’avenir à court terme puisque toutes les solutions seraient désormais envisagées sérieusement par le club, y compris une vente l’été prochain. Le staff technique croit toujours aux qualités du joueur mais ne s’opposera pas à un départ si ce dernier souhaite changer d’air.Seule exigence des dirigeants barcelonais : récupérer au moins 100 M€ dans la transaction pour ne pas totalement perdre la face. La valeur marchande de Coutinho a chuté mais l’intérêt des clubs anglais , principalement, pourrait profiter au Barça. Depuis plusieurs semaines, de nombreux clubs sont annoncés sur les traces de Coutinho, dont le Paris Saint-Germain... Comme expliqué par Sport, le mois prochain sera décisif pour l’avenir du Brésilien.