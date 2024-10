Le Port Autonome de Dakar a réceptionné la première rame de la phase II du Train Express Régional (TER)

Le Port Autonome de Dakar a accueilli, le vendredi 11 octobre, la première rame de la phase II du Train Express Régional (TER). Cet événement représente une avancée significative dans le projet visant à relier Dakar à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) et à renforcer les infrastructures de transport dans la région.



APIX S.A, Maître d’Ouvrage Délégué, est au cœur de cette initiative, travaillant activement pour moderniser le réseau de transport public. Après la mise en service réussie de quinze trains lors de la phase I, qui assurent une liaison régulière entre Dakar et Diamniadio toutes les 10 minutes, la commande de sept nouvelles rames pour la phase II démontre l'engagement à améliorer la mobilité des usagers.



Depuis le lancement du TER le 27 décembre 2021, plus de 60 millions de passagers ont déjà utilisé ce service, soulignant son rôle essentiel dans la vie quotidienne des Sénégalais. La phase II, prévue pour être opérationnelle au second semestre de 2025, prolongera la ligne jusqu’à l'AIBD, offrant ainsi une connexion directe entre le centre-ville et l’aéroport.



Pour garantir le respect des délais de livraison, le Directeur Général de l'APIX-SA, Bakary Séga Bathily, a visité le site de production de CAF à Reichshoffen, en France, le 16 septembre 2024. Lors de cette visite, il a supervisé le chargement de la première rame, qui est maintenant arrivée à Dakar. Cette rame sera transportée vers le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) à Colobane, où elle subira des tests d’assemblage et de fonctionnement avant son entrée en service.



La deuxième rame quittera le port d’Anvers à la fin d’octobre 2024, avec une arrivée prévue à Dakar en novembre. Les livraisons des autres rames se poursuivront jusqu’en mars 2025, assurant un système de transport moderne et efficace pour tous les usagers, informe Le Soleil Digital.