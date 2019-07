Le journaliste Mamadou Thior, nouveau président du CORED

Le journaliste Mamadou Thior a été porté, mercredi, à la tête du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (CORED) dans les médias, annonce un communiqué de l'entité.



Thior, journaliste à la RTS (publique) et chargé de la communication dans le bureau sortant, a été élu au cours de la première réunion du Directoire issu de la dernière assemblée générale du CORED. La rencontre s’est déroulée au Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI).



Un bureau de 7 membres a été élu par ce Directoire, une instance du CORED composée de 14 membres.



Voici la composition du nouveau Bureau du CORED :

Président : Mamadou Thior

Secrétaire général : Ousmane Ibrahima Dia

Trésorier : Eric Gnimady

Trésorière adjoint : Aminatou Mouhamed Diop

Chargé de la Communication : Samba Dialimpa Badji

Chargée de l’organisation : Marguerite Rosalie Ndiaye

Adjoint : Moussa Sow



Le CORED a pour mission de veiller au respect, par les journalistes, les techniciens des médias et les entreprises de presse, de l’éthique et de la déontologie. Un Tribunal des Pairs statue sur les plaintes ou en cas d’autosaisine du CORED.



