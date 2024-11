Le ministère de l'Éducation dénonce "l'usage inapproprié" de l'image de son ministre dans une vidéo à caractère politique

Le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal dénonce fermement l'usage inapproprié de l'image de son ministre dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, associée à des propos tenus par un enseignant dans un contexte apparent de propagande politique.



Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation, a tenu à rappeler fermement que l'Éducation nationale est une « institution neutre ». « L'école est et doit rester un sanctuaire exclusivement dédié au savoir et à la transmission des valeurs de la République. Elle ne saurait, en aucun cas, être utilisée comme tribune pour des discours partisans », ajoute le document.



Le ministère s'interroge sur les « raisons de l'intégration de l'image de son représentant dans une séquence qui s'éloigne de l'esprit de sa mission éducative ».



Face à cette situation, le ministère de l’Éducation rappelle également aux « enseignants et formateurs qu'ils ont le devoir de maintenir une séparation stricte entre leurs engagements personnels et leurs responsabilités professionnelles envers leurs élèves ».



« Cette vidéo, relayée dans un contexte inapproprié, n'engage en aucun cas le Ministère ni ses valeurs. Le ministère de l'Éducation nationale réaffirme son engagement indéfectible à garantir un environnement éducatif impartial et libre de toute influence politique », précise la tutelle dans le communiqué.