Le procès d'Aïda Mbacké renvoyé au 3 novembre prochain

Et de deux ! Le procès d'Aida Mbacké, du nom de cette femme accusée d’avoir brûlé vif son époux, a été une fois de plus renvoyé ce mercredi 06 octobre. Ses avocats en ont fait la demande au motif que les conditions n’étant pas réuni pour tenir un procès.



En effet, la salle 4 où devait se tenir l'audience était excessivement chaud. Pour rappel, le procès avait été déjà envoyé en juillet dernier pour non comparution de deux témoins clés.