Le système éducatif sénégalais est dépassé et obsolète, selon la Cosydep

La présidente du Conseil d’administration de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Codysep), Hélène Rama Diouf, a estimé que le système éducatif sénégalais est dépassé et obsolète, appelant à l’adapter aux réalités socioéconomiques des populations, lors d’un forum.



« La Cosydep est préoccupée par ce qui se passe dans notre pays et cela renforce encore plus, sa posture de veille et d’alerte. Nous sommes à toutes les tables de concertation pour apporter des solutions. C’est aux décideurs de décider », a dit Mme Dieng.



« Il faut mieux éduquer, faire en sorte que le savoir ne soit pas simplement, ce que l’on inculque aux jeunes et aux élèves, mais que cela puisse répondre aux enjeux et aux défis de notre communauté. Le système éducatif sénégalais en tant que tel est obsolète », a ajouté la présidente.



Elle a appelé à le revoir et à l’adapter à nos besoins et au nouveau contexte, mais aussi aux usagers et accélérer la digitalisation. « Il y a besoin de changer certains nombres de choses par rapport à notre système éducatif ».



Et c’est tant mieux si les acteurs eux-mêmes, l’ont compris. Il nous faut réviser, repenser, reconstruire certaines choses pour que notre système éducatif puisse être utile à notre communauté.