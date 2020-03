Liga: le FC Barcelone a récupéré provisoirement le trône

Battu le week-end dernier par le rival Madrilène, le FC Barcelone a récupéré provisoirement le trône d’Espagne en battant la Real Sociedad. Sans briller, les Blaugrana s’imposent grâce à un penalty de Lionel Messi.



Après une performance plus que décevante lors du Clasico à Santiago Bernabeu la semaine dernière (2-0), le FC Barcelone a retrouvé le chemin du succès à la maison ce soir. Ballotés par une solide équipe de la Real Sociedad, 6e du championnat espagnol, les Blaugrana vont trouver la faille en deuxième mi-temps.



Il faudra attendre la 81e minute et un penalty transformé par Lionel Messi pour voir les Catalans ouvrir le score. Un penalty généreux obtenu après une main du Français Robin Le Normand. Jordi Alba va doubler la mise dans le temps additionnel de la rencontre. Un but qui sera finalement refusé pour une position de hors-jeu. Victoire donc 1-0 du Barça qui reprend provisoirement deux points d’avance sur le Real Madrid.