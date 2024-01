Ligue 1 : L’OM a pris sa décision pour Ismaïla Sarr

Après l’élimination du Sénégal lors de la CAN 2023, Ismaïla Sarr va retrouver l’Olympique de Marseille, où son avenir a fait couler de l’encre.



Quand vient l’heure du mercato, Pablo Longoria est dans son élément. Le président de l’Olympique de Marseille se prépare d’ailleurs à vivre un sprint final très agité. Dans le sens des arrivées, trois joueurs pourraient débarquer d’ici la clôture du marché.



En ce qui concerne les départs, Vitinha pourrait s’en aller du côté du Genoa. Le cas Jonathan Clauss agite aussi l’écurie olympienne en coulisses. Et puis il y a le dossier Ismaïla Sarr (25 ans). Recruté pour 13 M€ l’été dernier, le Sénégalais a alterné le bon et le moins bon à l’OM.



Plusieurs clubs étaient là pour le Sénégalais

En 21 apparitions toutes compétitions confondues, dont 11 dans la peau d’un titulaire, l’ancien joueur du Stade Rennais a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives. Si ses statistiques restent correctes, le club et les supporters, convaincus par ses qualités et son potentiel, attendaient bien plus de sa part.



D’autant qu’il a déjà évolué en France par le passé. Mais son adaptation, comme celles des autres recrues phocéennes, a pris du temps. Malgré cela, plusieurs écuries se sont manifestées cet hiver afin de le recruter. C’est le cas de Villarreal. Marcelino, qui l’a dirigé à Marseille, a poussé auprès de sa direction.



Mais l’écurie espagnole était plutôt disposée à le récupérer sous la forme d’un prêt, quand l’OM privilégiait un transfert sec selon certains échos. Outre Villarreal, Nottingham Forest s’est aussi positionné pour l’ancien de Watford.



Face à cette effervescence, Pablo Longoria a pris la parole sur le sujet lors de la conférence de presse d’Ulisses Garcia la semaine dernière. «Il n’y a pas d’offre officielle, beaucoup de rumeurs et de conversations informelles,» a commencé par expliquer le président de l’Olympique de Marseille.



Sarr ne bougera pas

Puis, il a ajouté : « c’est un joueur qui a des qualités importantes, c’est un des joueurs les plus pénalisés par le changement de système. C’est une situation qui doit être étudiée quand il y aura des possibilités, surtout quand on sait que les plans initiaux étaient différents et ça change sa participation. On est content du niveau de Sarr, on croit en son potentiel, mais c’est vrai que les circonstances d’aujourd’hui ne sont pas celles pour lesquelles il a été recruté.»



Éloigné de Marseille, puisqu’il a disputé la CAN 2023 avec le Sénégal, Sarr va pouvoir régler les questions entourant son avenir.



Selon nos informations, il ne souhaite pas du tout quitter l’OM cet hiver. Il n’a d’ailleurs jamais voulu partir. De son côté, le club n’était pas vraiment vendeur nous a-t-on fait savoir. C’est surtout l’intérêt de Villarreal et de Marcelino qui a crée une petite agitation. Mais la position de Marseille est très claire à présent, tout comme celle de Gennaro Gattuso.



Nos confrères de RMC Sport ont précisé que le coach italien ne souhaite pas se séparer de son joueur. Il compte sur un élément rapide et puissant, qui peut être une solution à droite et pour évoluer en 4-3-3.