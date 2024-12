Ligue 1: Nantes dit non à Habib Beye

Si Antoine Kombouaré est pour l’heure toujours l’entraîneur du FC Nantes, cela n’empêche pas la famille Kita de travailler en interne sur l’arrivée de son remplaçant. Après avoir tenté de rapatrier Sergio Conceição, sans succès, les Canaries ont tenté d’attirer Habib Beye. L’Équipe rapporte même que les discussions entre Nantes et l’ancien entraîneur du Red Star avaient bien avancé, ce jeudi. Néanmoins, le dossier menant à l’actuel consultant de Canal+ a finalement pris du plomb dans l’aile.



Le quotidien sportif indique dans son édition de ce vendredi que l’arrivée avortée d’Habib Beye à la Beaujoire est due en partie à la constitution compliquée de son staff. Il devait inclure Sébastien Bichard, son ancien adjoint au Red Star, et Grégory Dupont, ancien préparateur physique de l’équipe de France et du Real Madrid. Mais ce dernier a indiqué qu’il ne pouvait pas venir. Beye a donc dû chercher d’autres solutions, ce qui a refroidi la direction nantaise. À moins d’un retournement de situation, il faudra encore patienter avant de voir Habib Beye entraîner en Ligue 1. De son côté, Nantes affrontera Drancy samedi en 32e de finale de Coupe de France, avec Antoine Kombouaré sur son banc.



Avec Footmercato