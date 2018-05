Ligue 1 sénégalaise: Le match USO vs Génération Foot reporté pour défaut de service d’ordre

Le match en retard comptant pour la 17e journée de la Ligue 1 qui opposait ce mercredi l’US Ouakam et Génération Foot a été reporté pour défaut de service d’ordre.



Les fronts organisés par les étudiants contre les forces de l’ordre dans la plupart des universités du pays plus particulièrement celles de Gaston Berger et de Chiekh Anta Diop où les étudiants manifestaient leur indignation après la mort de l’étudiant Mouhamed Fallou Sène, s’est répercutées dans le football local.



Les forces de l’ordre occupés à contenir les étudiants manquent à l’appel pour couvrir le match de Ligue 1, qui devait se tenir au stade Leopold Sédard Senghor.