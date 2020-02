Ligue1 - Lyon s’impose dans la confusion à Metz, Habib Diallo expulsé pour avoir giflé Marçal

La soirée n’a pas été belle pour le FC Metz qui recevez l’Olympique Lyonnais dans l’un des deux matchs qui ouvraient ce vendredi la 26e journée de Ligue 1.



La rencontre a sans doute, basculé juste avant la pause dans la polémique. On joue la 45e minute quand, sur un corner tiré par Terrier, Matthieu Udol, à la lutte avec Jason Denayer, dévie le ballon du bras. Le jeu se poursuit mais l'arbitre, alerté par le VAR, interrompt la partie. Après deux minutes d'analyse par le VAR, Wattellier va voir les images.



Après une longue réflexion, l'officiel se retourne, effectue lentement plusieurs pas et désigne finalement le penalty, provoquant la colère des Messins. Cornet s'élance, Oukidja repousse le tir, mais l'arbitre indique, logiquement, de nouveau le point de penalty, le gardien se situant plusieurs mètres devant sa ligne au moment de la frappe. Alors que l'énervement des Lorrains et de leur entraîneur est à son paroxysme, Rudi Garcia fait passer le message à Marcelo de changer le tireur. Un choix payant, puisque Moussa Dembélé transforme sans trembler la sentence.



Habib Diallo, meilleur buteur du club (12 réalisations en L1), a été expulsé, là aussi après visionnage par le VAR, pour un coup porté au visage de Marçal (82e). Avec deux points en quatre journées, le club lorrain ne conserve que deux longueurs d'avance sur Dijon, l'actuel barragiste.



Avec L’Equipe