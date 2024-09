Lutte : libéré de prison, Ada Fass présente ses excuses à ses fans

Le lutteur Ada Fass a fait sa première sortie officielle après avoir été libéré suite à une affaire de bagarres dans un bar à la Médina (Dakar), il était poursuivi pour "coups et blessures volontaires violences et voie de fait et destruction de biens appartenant à autrui". Il s'est excusé à l'endroit de ces supporters et fans et a reconnu son erreur.



Selon Wiwsport, c'est sur Gaston Tv , production que le lutteur de Ada Fass a fait son mea-culpa. Le lutteur de Fass s'est excusé auprès de ses fans et leur promets de travailler dur pour atteindre les buts qu'il s'était fixé "Aucun être humain n’est parfait ! Je m’excuse auprès de mes supporters et je leur promet d’aller de l’avant .S’il plaît à Dieu j’attendrai l’objectif que je me suis fixé dans l’arène.



Par ailleurs, le lutteur se dit conscient et qu'il est un modèle pour la jeunesse "Je suis conscient que je suis un exemple pour beaucoup de jeunes. Je dois donc montrer l’exemple même si je suis quelqu’un de très timide dans la vie” a déclaré Ada Fass sur Gaston Tv production rapporté par Wiwsport.