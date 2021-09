Macky Sall fait part de son entretien «fructueux » avec Tony Blair

Le président Macky Sall a fait part dans un tweet, de son entretien fructueux avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair sur une « collaboration conviviale et efficace entre le Sénégal et le Tony Blair Institute dans les domaines de la santé, de l’agriculture, des TIC et de l’énergie».



« J’ai eu un entretien fructueux ce jour avec M. Tony Blair, ancien PM de Grande Bretagne. Nous avons échangé sur la collaboration conviviale et efficace entre le Sénégal et le Tony Blair Institute dans les domaines de la santé, de l’agriculture, des TIC et de l’énergie », a tweeté le chef de l'État.