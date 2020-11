Maladie mystérieuse apparue à Thiaroye-sur-mer: Ce que révèlent les résultats partiels

On en sait un peu plus sur la maladie dermique apparue à Thiaroye-sur-mer, une localité de la banlieue dakaroise, et qui a déjà touché plus de 200 personnes. Les résultats partiels des analyses effectuées par l’Institut Pasteur de Dakar révèlent qu’elle n’a aucun lien avec la Covid-19 et la maladie à Ebola.



« Ce qu’on peut dire pour l’instant, c’est qu’on a écarté ce que nous appelons communément des arboviroses, tout ce qui est fière jaune, Ebola, tout ce qui est autour du cercle des arbovirus, c’est-à-dire des maladies transmissibles par des insectes ont été écartées », a précisé le Directeur de la Prévention et porte-parole du ministère de la Santé.



Dr Mamadou Ndiaye a informé qu’ « Une batterie d’investigations est en cours actuellement pour, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours pourquoi pas, si ça s’avère nécessaire, voir s’il y a d’autres éléments probants qui pourront apparaître et peut être même envisagé la collaboration d’autres secteurs. Parce que, c’est un phénomène qui est apparu chez les humaines, il faudra voir s'il n’y a pas des contaminations autour de l’environnement, rien n’est écarté pour l’instant ».



Rassurant les malades et les populations des localités touchées, Dr Ndiaye a avancé sur la Rfm que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, « suit l’affaire de très près. Et chaque jour un rapport lui est présenté ».