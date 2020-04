Malaise à Pétrosen: Makhtar Cissé pointé du doigt dans un "parachutage" des agents de la Senelec presque à la retraite

Un vent de malaise souffle depuis quelque temps à la Société nationale des pétroles du Sénégal (Petrosen). Et le ministre de tutelle, Makhtar Cissé, est accusé d’être à l’origine.



Des sources du journal « Les Echos » soupçonnent le ministre de l’Énergie et du Pétrole de leur imposer « ses amis » qui étaient à la Senelec et qui y sont presque en disgrâce. Pour ceux qu’on veut leur imposer, ont-elles révélé, il y a Bachir Sall (Directeur des Ressources humaines de Senelec), Oumar Sow (expert financier) et Oumar Kandé ( Chef de projet à la Senelec) qui est à quelques mois de la retraite.



« Bachir Sall va être comme Secrétaire général ou va occuper un poste équivalent, avec des pouvoirs qui ressemblent à ceux d’un Directeur général parce que l’actuel Directeur Mamadou Faye s’occupe maintenant plus de technique que de management », a informé une source du journal.



Ce n’est pas tout. Selon la même source, un autre problème secoue actuellement la société pétrolière. Le président du Conseil d’administration est à couteaux tirés avec le Directeur général. Entre les deux hommes, c’est comme chien et chat, a-t-elle fait savoir.