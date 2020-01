Mame Cheikh Seck crée Noo Lank Authentique

Mame Cheikh Seck, ancien membre du collectif ‘Noo Lank’, après avoir claqué la porte a mis en place ‘Noo Lank Authentique’. Il dénoncé en début de semaine, l’accaparement du collectif par des mouvements de la deuxième heure qui veulent se faire une nouvelle santé.



« Des mouvements comme Y’en a marre et autres syndicats sont en perte de vitesse et ils veulent que le combat continue pour pouvoir exister. Ils ne sont pas donc pas intéressés par le combat contre la hausse du prix de l’électricité. Ce qu’ils veulent, c’est refaire leur image », estime Mame Cheikh Seck.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, il annonce une conférence de presse prévue ce dimanche 19 janvier 2020 à 16h à la case des touts petits (Hôtel de ville Wakhinan Nimzath).



Ce pour faire la présentation du Collectif Authentique, sa composition et son plan d'actions en rapport avec le médiateur de la République Monsieur Alioune Badara Cissé.



Mais aussi donner une information sur la préparation technique et organisationnelle du collectif en perspective de la rencontre avec le Chef de l'Etat. Et de dévoiler la vérité sur les motifs de la rencontre et du financement des politiques. Des preuves du détournement d'objectif, selon lui.