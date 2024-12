Man City : la réaction à chaud de Pep Guardiola après le nul face à Everton

Manchester City n’y arrive toujours pas. Septième du classement de Premier League avant le coup d’envoi du Boxing Day (18e journée), le club de Pep Guardiola devait s’imposer face à Everton pour rester dans la course au Big Four. Malheureusement pour les Skyblues, ils ont dû se contenter d’un match nul face aux Toffees (1-1). Forcément, la réaction de Pep Guardiola était très attendue. Et encore une fois, l’Espagnol a estimé que ses joueurs ont été très bons.



« Nous avons très bien joué, mais nous sommes dans une période où nous créons, nous encaissons la première fois. Mais oui, il faut continuer. La performance contre cette équipe a été très bonne, tant sur le plan offensif que défensif. Nous avons beaucoup tiré dans les 18 mètres, mais malheureusement, nous n’avons pas pu obtenir le résultat que nous voulions. Bien sûr, nous avons besoin de résultats et nous ne les avons pas obtenus. L’équipe a encore une fois très bien joué dans tous les domaines, mais malheureusement, nous n’avons pas pu le faire », a-t-il confié au micro de la BBC.



Guardiola d’ajouter : « Il est évident que nous étions positifs et que nous avions de l’énergie dans le vestiaire et sur le terrain, mais c’est un moment du football où vous créez beaucoup de situations et où ils marquent un but. Il faut continuer. »



Parfois, poursuit-il « nous pouvions gagner tous les trois jours et toutes les semaines, nous pensions toujours au prochain match et maintenant, quand la situation est complètement opposée ».



« Nous l’acceptons. C’est la vie. Nous ne nous attendions pas à ne pas gagner de matches à de nombreuses reprises. Mais qu’est-ce qu’il faut faire ? Continuer », a dit le technicien espagnol.