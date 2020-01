Manifestation à Mbacké devant les locaux de SEN'EAU: plusieurs personnes arrêtées

Plusieurs personnes ont été arrêtées ce vendredi à Mbacké, à l'ouest du Sénégal, non loin de la ville sainte de Touba , lors d'une manifestation devant les locaux de SEN'EAU, la nouvelle société d'exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine du Sénégal.« Ce qu’on ne peut pas comprendre, c’est qu’il y a la nouvelle société Sen’Eau qui n’a même pas fait un mois, on a reçu des factures extrêmement chères. Ceux qui payaient 5.000 FCFA se retrouvent avec une facture de 10 à 15.000 FCFA. Donc, nous avons demandé à tous les membres de l’association et la population de venir avec leurs factures afin qu’on puisse les déposer à la SDE. Ce, pour mener la lutte selon laquelle, nous n’allons pas payer les factures », a confié à la Rfm, Dieng Fall, vice-président de l’Association And Sopi Ndoxu Mbacké