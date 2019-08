Maroc: un Sénégalais meurt en tentant de sauver un chien de la noyade

Un Sénégalais, vivant au Maroc, a perdu la vie en voulant sauver un chien de la noyade. L’animal était sur le point d'être englouti par les eaux d’un étang, situé dans la région de Chichaoua.



Selon les médias marocains, le jeune Sénégalais a plongé sans réfléchir dans les eaux pour tirer d’affaire le chien. Malheureusement pour lui, il a été pris au piège. Ne pouvant garder son équilibre dans l’eau, renseigne «bladi.net », il a fini par perdre conscience et avant de rendre l’âme, dans une scène triste et surtout, très émouvante.



Les autorités locales, ainsi que les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile, se sont déplacés sur les lieux de l’accident. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du décès.



La dépouille du défunt a été conduite à la morgue de l’Hôpital provincial de Marrakech.