Matam : le collectif "Dandé mayo émergent" annonce une plainte contre l'Etat

Le collectif "Dandé mayo émergent" par la voix de son président Yaya Ndiaye a annoncé une plainte contre le gouvernement du Sénégal pour non assistance à une personne en danger. Monsieur Ndiaye a fait cette annonce au micro du correspondant de la RFM à Matam. Les responsable de cette association étaient en visite à Baly Diallo, une localité victime des inondations pour s'enquérir de la situation des sinistrés.



Les membres de l'entité ont exprimé leur émoi face aux souffrances des populations. Ce qui selon, les termes de Yaya Ndiaye est un manque de considération. "Face au mépris et au manque de considération des autorités étatiques à l'égard des populations du "Dandé mayo". Cela fait plus de 20 jours que ces populations de "Dandé mayo " luttent pour leur survie. Notre indignation est encore plus grande en constatant que depuis cette catastrophe naturelle aucune assistance n'a été reçue des autorités", s'est indigné monsieur Ndiaye/



A terme, en sa qualité de président du collectif "Dandé mayo", il a énuméré : c'est plus de 200 mille personnes impactées, plus de 1000 ha de production de riz, des milliers d'habitations des vivres qui sont engloutis par les eaux. Des milliers de personnes déplacées laissant tout derrière eux".



"C'est une véritable catastrophe jamais connue dans cette zone. La population est laissée à elle même sans électricité, sans eau potable sans abri. Elle dort à la belle étoile. Honte à celui qui chante qui jubile au moment où "Dandé mayo" se noie, succombe et s'agonise", a laissé entendre Yaya Ndiaye.