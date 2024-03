Match amical : Aliou Cissé s'attend à un Gabon déterminé

Le Sénégal a choisi d'affronter le Gabon (22 mars) et le Bénin (26 mars) en amical lors de la fenêtre FIFA de mars 2024. Pour Aliou Cissé, ces matchs amicaux permettent à l'équipe nationale de rebondir.

“Le Gabon et le Bénin sont une opportunité qu’on a eu à cette date. Si on avait d’autres opportunités, on les prendrait, mais il ne faut pas sous-estimer le Gabon et le Bénin. C’est notre problème de sous-estimer les adversaires, alors qu’il n’y a plus de petites équipes. Nous respectons le Gabon comme nous respectons le Bénin. Ce sont des matchs qui doivent nous permettre de rebondir”, a confié le technicien sénégalais lors de la conférence de presse d'avant match.

Concernant le Ramadan, Aliou Cissé dira que des aménagements sont prévus pour les joueurs.

“Avant d’être des footballeurs, ce sont d’abord des êtres humains. Mais ça ne changera rien du tout dans mes entraînements. On aménage, on écoute le corps par rapport à ce mois du ramadan. Le football ne doit pas nous empêcher de suivre notre foi”, a fait savoir le sélectionneur national.

Le technicien apporte des précisions concernant les critiques de certains observateurs sur son système de jeu.

“Ce n’est pas un 3-5-2. Depuis quelques temps, nous jouons avec trois systèmes. On a préparé ce système à trois défenseurs. Nous l’avons bien préparé contre le Cameroun. C’est un système qui nous a prévalu beaucoup satisfaction. Pour moi, ce n’est pas un problème de système, car les joueurs connaissent ce système et le pratiquent très bien. J’ai des joueurs de très haut niveau, donc je pense que ce n’est pas le système qui les arrête. Ils ont une envie de jouer ensemble et de partager des objectifs communs. Le système n’est pas le plus important dans le football”, a dit El Tactico.

Face au Gabon, Aliou dit s'attendre à des joueurs très motivés.

“C’est normal qu’on soit attendu, mais nous travaillons et nous progressions depuis quelques années. Aujourd’hui on en parle plus de problème de bloc bas ou bloc haut. Nous sommes capables de jouer contre n’importe quel système de jeu. C’est le travail de toute une équipe et rien ne sera facile. Demain il y aura une équipe en face de nous qui sera motivée tout comme ce sera le cas mardi contre le Bénin parce qu’ils jouent le Sénégal”, a laissé entendre le technicien aux dreadlocks.

D'ailleurs, il n'a pas manquer de donner les nouvelles de l'infirmerie.

“Arouna Sangante a reçu un coup à la jambe et Pape Gueye a eu un petit souci au niveau de son genou. Mais en réalité, tout le monde sera apte pour mardi”, a informé Aliou Cissé.

Le sélectionneur national de l'équipe du Sénégal s’est présenté en conférence de presse ce jeudi à la veille du match amical contre le Gabon (19h30 GMT). Aliou Cissé s'attend à match compliqué.