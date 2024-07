Me Augustin Senghor sur sa candidature à la FSF : « aucun texte ne m’interdit de me présenter »

Lors de son intervention sur le plateau de Galaxie Sport sur la RTS1, Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), a abordé hier lundi, sa potentielle candidature à sa propre succession lors des prochaines élections.



Me Senghor a annoncé qu'il prendrait officiellement position lors de l'Assemblée Générale extraordinaire de la FSF prévue pour mars 2025.



« Je me prononcerai sur ma candidature en mars 2025. Nous avons encore du temps, car l’Assemblée Générale élective est prévue en août 2025. J’ai la satisfaction d’avoir tout gagné en tant que président de la Fédération. Mais nous n’allons pas quitter et laisser le football sombrer. Ce sera dans une dynamique de continuité », a-t-il souligné.



« Je précise qu’aucun texte ne m’interdit de me représenter. Il est hors de question que je me prononce sur cette question. Je le ferai au mois de mars 2025, lors de l’Assemblée Générale extraordinaire », a ajouté le président de la FSF.