Medina Gounass un homme heurté mortellement par un véhicule de la gendarmerie: le feu couve encore

D’après un témoin qui a contacté la rédaction de Pressafrik, la victime, Idrissa Barry, né le 10 octobre 1964 a été mortellement heurté par une voiture de la gendarmerie nationale près de la mosquée du quartier SIFAO et de l'hôpital Médina Gounass.



Selon la source de Pressafrik proche du Khalife de Medina Gounass, la victime aurait voulu se sauver d’une interpellation des gendarmes en patrouille sur les lieux. C’est par la suite qu’il a été accidentellement heurté par le véhicule de ces derniers et a rendu l’âme sur le coup avant d’être transporté à l’hôpital. Les autorités de la localité ont été informées des faits.



A noter que cet accident s'ajoute à une série de "décès récents à Médina Gounass :

-17 juin 2024: un citoyen a été tué par balle.

- Quelques jours après : un autre citoyen est décédé à la suite de tortures.

- 22 juillet 2024 : Idrissa Barry a été percuté par une voiture de la gendarmerie", selon un mémo de la famille du Khalife partagé sur les réseaux sociaux.



Un sentiment de révolte est en train de gronder dans la bourgade de Médina Gounass. La famille et disciples du khalife de Médina Gounass sont excédés de devoir contourner la mosquée des peuls firdou pour se rendre à leur lieu de prière. Ils se plaignent aussi des tracasseries des éléments de la gendarmerie qui ont envahi les lieux depuis les incidents survenus le jour de la Tabaski.



Le feu couve et cela a été exacerbé par la mort ce lundi 22 juillet de Idrissa Barry.

Nous cherchons à joindre la gendarmerie pour avoir sa version de l'affaire.



Une sortie médiatique du fils du Khalife est annoncée dans l'heure. PressAfrik est aux aguets pour vous livrer toute information venant de Médina Gounass.



​ Ci-joint le certificat de décès.