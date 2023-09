Meurtre de l'élève Khady Ndiaye à Keur Mbaye Fall: ce que le meurtrier présumé à dit à sa la grande soeur de la victime après le drame

Quatre jours après le meurtre de l'élève Khady Ndiaye à Keur Massar, Moussa Ndiaye, l'oncle maternel de la défunte, apparaît comme l'un des plus affectés. Le sexagénaire n'arrête pas de faire les va-et-vient entre sa maison située à une centaine de mètres et la maison mortuaire. Il se souvient encore parfaitement des derniers moments de sa nièce qu'il présente comme une fille correcte, respectueuse de ses parents et très studieuse.



Dans son témoignage, rapporté par L'Observateur, Moussa Ndiaye nous apprend que « Khady Ndiaye n'était âgée que de 20 ans, elle est née le 15 décembre 2003. D'ailleurs, elle se préparait pour la classe de terminale à la prochaine rentrée et à passer le Baccalauréat. Il se souvient que samedi, il est rentré chez lui vers 18H, après être revenu du boulot. C'est quand il s'apprêtait à défaire ses chaussures qu'il a entendu quelqu'un crier à tue-tête que Khady Ndiaye venait d'être égorgée ».



L'oncle dit « avoir piqué un véritable sprint pour trouver sa nièce sur le tas de sable posé devant la maison qui fait face au domicile familial, la gorge tranchée et le sang giclant comme un robinet ».

Moussa Ndiaye se souvient qu'au moment du drame,

la maman de la défunte était absente, pendant que sa coépouse, fraichement revenue du Magal de Touba, la veille, se reposait au premier étage.



L'oncle se désole que « Khady Ndiaye était toute seule au rez-de chaussée, quand elle a reçu la visite de son ex-petit-ami avec qui elle avait rompu ».



Très bouleversé par le drame, le père de famille qui regrette la venue tardive des sapeurs-pompiers, plus d'un tour d'horloge après la survenue du drame, se souvient avoir demandé à l'un d'eux, si sa nièce était encore en vie. Un espoir infime qu'il avait d'un possible sauvetage de la défunte, mais il a vite déchanté avec le constat de son décès, qui sera dit-il, suivi du transfert du corps à l'hôpital de Pikine. Après ce drame, l'oncle de la défunte se retourne vers Dieu, «le véritable instigateur de toute cette situation».



Les profonds regrets de sa soeur

Assisse derrière Mame Fatou Ndiaye, maman de la victime, Khoudia Ndiaye, la grande-sœur de la victime, va de nouveau faire couler des larmes. Elle qui était au cœur de la relation amoureuse entre la défunte et son présumé tueur. Son témoignage est déterminant pour la suite de l'enquête ouverte par le poste de police de Zac Mbao pour retrouver le présumé tueur, en cavale.



La femme mariée et mère d'un enfant se souvient avec précision du jour du drame. Elle révèle avoir reçu un appel téléphonique, vers 18H, de la part de sa demi-sœur cadette qui parlait en sanglotant au téléphone : «Khoudia, Khady a été poignardée par Papa moto qui a fui ». La femme ajoute avoir perdu ses esprits avant de le retrouver en recevant un autre appel, celui du suspect : «Boy Khady a été poignardée. Je me trouve devant votre maison. Ta sœur vient de sortir en courant et est passée devant moi sans me voir», lui dit-il.

L'ex-petit ami de la défunte aurait ajouté : «Son sang coule abondamment. Il faut venir vite. Elle est tombée par terre avant de se relever pour enfin me voir et retomber. Viens vite !»



Un récit effroyable que poursuit Khoudia qui se rappelle avoir supplié le présumé tueur « de porter secours à son ex-copine qui avait récemment mis fin à leur idylle ».



"Papa moto" aurait rajouté : «L'état de ses blessures fait qu'il est impossible qu'elle survive. Je n'ai plus d'espoir, Rappelle-moi quand tu seras à la maison. L'ambulance et la police sont déjà là, je les vois assis sur ma moto. Je dois quitter les lieux ».



D’après L’Observateur, les enquêteurs lui ont demandé d’essayer de joindre Papa moto mais elle est tombée sur sa boîte vocale.

La grande sœur de la victime n'a pas manqué de revenir sur la rupture entre sa petite-sœur et celui qui fut son petit-ami. Elle fait savoir que « le mis en cause a révélé plus tard sa véritable face d'homme indigne de confiance qui a même caché sa véritable adresse qu'il disait être à Mbao ».



Elle parle de sa relation secrète et soudée avec sa défunte sœur. «Même après que j'ai été mariée et que j'ai rejoint mon mari au domicile conjugal, nous continuions de converser régulièrement et n'avions pas de sujet tabou. Ma petite-sœur avec qui j'étais dans la même classe avant d'avoir mon premier enfant l'an dernier, me faisait très confiance. Un jour, elle est venue chez moi pour me confier, émue, qu' « elle n'aura pas le courage de continuer l'école sans moi ». J'ai fini par remettre mon enfant à ma grand-mère pour reprendre les cours. Nous étions comme des jumelles. Elle va beaucoup me manquer», se laisse-t-elle aller à de petits sanglots.



Pour rappel, Khady Ndiaye 20 ans a été poignardée samedi dernier dans son domicile familial à Keur Mbaye Fall par son ex petit ami "Papa Moto", selon les témoins du drame.