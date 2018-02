Michaëlle Jean, Secrétaire générale OIF : "Trump a eu une attitude ordurière à la face de l'humanité et..."

La secrétaire générale de l'Organisation internationale de a Francophonie (OIF) n'a pas encore digéré les propos insultants du Président américain à l'endroit du Haiti et des pays africains; Michaëlle Jean qui était l'invité de l'émission "Grand Jury" de ce dimanche sur la Rfm a avoué qu'elle n'était pas encore dans les dispositions de pardonner à Donald Trump.



"On ne peut qualifier aucun pays, aucun peuple de merde; Ce n'est pas possible. Je trouve que c'est offensant à la face de l'humanité. L'idée de voir le Haiti, mon pays natal, les pays africains, les pays latino-américains se révolter devant cette attitude ordurière (...) Les États-Unis n'existeraient pas sans les efforts fournis par la sueur et le sang de tous ces peuple", s'est-elle indignée

Et devant l'insistance du journaliste Mamadou Ibra Kane pour savoir si elle acceptait les excuses de Donald Trump, la successeur de Abdou Diouf à la tête de la Francophonie rétorque : "je n'en suis pas là et je pense qu'il y a mieux à faire".