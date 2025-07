Migration irrégulière : 201 candidats interpellés dans les îles du Saloum

201 CANDIDATS A L’ÉMIGRATION IRRÉGULIÈRE INTERPELÉS PAR LA STATION FLUVIALE DE FOUNDIOUGNE



Les fusiliers marins stationnés à Foundiougne, en Zone militaire N°3, ont procédé mardi 8 juillet, a l’arrestation de 201 candidats à l’émigration irrégulière dans le Bolong de Maya, dans les îles du Saloum (Ouest).Parmi eux, 69 individus ont été interceptés à terre et les 132 autres à bord d’une pirogue. Selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), qui a donné l’information sur son compte X (Ex Twitter), ce mercredi 9 juillet 2025, les candidats sont composés de plusieurs femmes et des enfants et sont également issus de diverses nationalités.