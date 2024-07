Migration : les Sénégalais qui partent sont plus nombreux que les étrangers qui entrent au Sénégal

Le rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) sur le recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH) publié, mardi 9 juillet 2024, révèle que les sénégalais qui quittent le pays pour l’étranger sont plus nombreux que les étrangers qui entre au Sénégal.



Sur les 166 561 départs de Sénégalais recensés au cours des cinq dernières années, la région de Dakar vient en tête avec 46 502 émigrants, représentant 27,9 % du total suivies des régions de Diourbel et Thiès avec respectivement 18 156 (10,9 %) et 18 001 (10,8 %).



Les régions de Kédougou, Kaffrine et Sédhiou enregistrent les taux les plus bas avec respectivement 1 179, 2 447 et 5 102 émigrants.



Selon le rapport, la majorité de ces déplacements est motivée par des raisons professionnelles (71,9 %), suivies par des études ou apprentissages (12,9 %) et des raisons familiales (5,9 %).



Voici les principaux pays de destination des sénégalais:



France : 34 434 émigrants

Italie : 25 442 émigrants

Espagne : 24 823 émigrants

Maroc : 13 375 émigrants

Mauritanie : 11 601 émigrants