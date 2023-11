Ministère de la Communication et de l'économie numérique : le budget s'élève à plus de 42 milliards FCFA en 2024

Pour l'exercice 2024, le projet de budget du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique s'élève à 42 717 096 906 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Un budget qui connaît une baisse de 70 milliards CFA par rapport à l'année dernière, qui s'élevait à plus de 113 milliards de F CFA.

Les crédits seront répartis par programmes. Il s'agit de l'Economie numérique, développement et encadrement du secteur de la communication, secteur postal, programme pilotage, coordination et gestion administrative, programme relatif au développement et à l'encadrement du secteur numérique..