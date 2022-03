Mondial 2022: Qualification Sénégal contre l’Egypte, la victoire d’un public

Le sélectionneur national ne s’y est pas trompé. En conférence de presse d’après-Match, Aliou Cissé avoue: « Le public nous a fait passer ce soir. (…) Si je pouvais passer dans chaque maison pour les remercier je le ferais ».



Il ne fallait pas chercher le public sénégalais le 25 mars dernier au Stade du Caire en aveuglant ses Champions d’Afrique frais de coups de lasers. En le faisant, les supporters égyptiens ne savaient pas ce qui attendait Mo Salah et ses coéquipiers dans le nouveau Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un lieu transformé en un véritable chaudron mardi par des Sénégalais venu de toutes les régions du pays pour le remplir à deux heures du match.



Hué à leur première sortie des vestiaires, hués pendant leur hymne national et durant toutes leurs touches de balle, les joueurs égyptiens ont été tétanisés par cette hostilité infernale. Perturbés et acculés, ils concèdent un but dès la 3e minute. Et même s’ils ont bien géré la pression et le temps dans le jeu, ils n’ont rien pu faire pendant la séance des tirs au but face à la rage de plus de 40 supporters armés de lasers.



Tirs au but contre tirs de lasers, le cauchemar de Salah

Quand Kalidou Koulibaly et Saliou Ciss se sont ratés, l’armée de laser s’est abattue sur Salah et Sayed Zizo. Ismaila Sarr et Bamba Dieng ont donné l’avantage au « Lions ». Côté Égyptien, seul El Solia a pu trompé la vigilance des supporters sénégalais. M. Mohamed rate le 4e penalty et offre à Sadio Mané l’occasion de faire encore pleurer son coéquipier de Liverpool. Fini, le suspense, le Sénégal arrache son ticket pour le Mondial 2022 au Qatar dans une ambiance électrique (Voir la vidéo)